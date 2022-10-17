Ebru Gündeş Evlendi Mi? Ebru Gündeş’in Sevgilisi Olduğu Konuşulan Rassan Khoshnaw Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş’ten İddialara Yanıt!

Bir süredir evlenecekleri konuşulan Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw, evlilik bir yana birlikte olduklarına dair bile bir açıklama gerçekleştirmedi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ilişkisinde sessizliği bozan Demet Akalın oldu. Ebru Gündeş’e ‘evlilik’ sorusunu yönelten Demet Akalın, aldığı cevap karşısında bir hayli şaşırdı! Peki, Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş’in sevgilisi olduğu konuşulan Rassan Khoshnaw kimdir, kaç yaşındadır? Rassan Khoshnaw nereli? İşte, detaylar…

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