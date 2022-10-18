- 18 Eki 2022 - 08:38 G: 18 Eki 2022 - 08:39

Ebru Gündeş Evleniyor! Evlilik Teklifi Yapan Rassan Khoshnaw Ne İş Yapıyor, Serveti ve Şirketi Nedir? Rassan Khoshnaw Kaç Yaşındadır?

Bir süredir evlenecekleri konuşulan Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw, evlilik bir yana birlikte olduklarına dair bile bir açıklama gerçekleştirmedi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ilişkisinde sessizliği bozan Demet Akalın oldu. Ebru Gündeş’e ‘evlilik’ sorusunu yönelten Demet Akalın, aldığı cevap karşısında bir hayli şaşırdı! İşte detaylar...

Bir süredir evlenecekleri konuşulan Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw, evlilik bir yana birlikte olduklarına dair bile bir açıklama gerçekleştirmedi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ilişkisinde sessizliği bozan Demet Akalın oldu. Ebru Gündeş’e ‘evlilik’ sorusunu yönelten Demet Akalın, aldığı cevap karşısında bir hayli şaşırdı! Peki, Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş’in sevgilisi olduğu konuşulan Rassan Khoshnaw kimdir, kaç yaşındadır? Rassan Khoshnaw nereli? İşte, detaylar…

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18 Eki 2022 - 08:38 - Magazin

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