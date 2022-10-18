Ebru Gündeş Evleniyor! Evlilik Teklifi Yapan Rassan Khoshnaw Ne İş Yapıyor, Serveti ve Şirketi Nedir? Rassan Khoshnaw Kaç Yaşındadır?
Bir süredir evlenecekleri konuşulan Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw, evlilik bir yana birlikte olduklarına dair bile bir açıklama gerçekleştirmedi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ilişkisinde sessizliği bozan Demet Akalın oldu. Ebru Gündeş’e ‘evlilik’ sorusunu yönelten Demet Akalın, aldığı cevap karşısında bir hayli şaşırdı! İşte detaylar...
Bir süredir evlenecekleri konuşulan Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw, evlilik bir yana birlikte olduklarına dair bile bir açıklama gerçekleştirmedi. Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw ilişkisinde sessizliği bozan Demet Akalın oldu. Ebru Gündeş’e ‘evlilik’ sorusunu yönelten Demet Akalın, aldığı cevap karşısında bir hayli şaşırdı! Peki, Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş’in sevgilisi olduğu konuşulan Rassan Khoshnaw kimdir, kaç yaşındadır? Rassan Khoshnaw nereli? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 08:38 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.