Dağhan Külegeç Nişan Töreniyle Şoke Etti! Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şok Oldu!

Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve bu sezon Güldür Güldür ekibi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Dağhan Külegeç’ten müjdeli bir haber geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan Dağhan Külegeç, uzunca süredir aşk yaşadığı Tuğba Aytaş’ı ailesinden istedi! Peki, Dağhan Külegeç evleniyor mu, kiminle evleniyor? Dağhan Külegeç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Dağhan Külegeç’in nişanlısı Tuğba Aytaş kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…

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