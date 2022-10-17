Dağhan Külegeç Nişan Töreniyle Şoke Etti! Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şok Oldu!
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve bu sezon Güldür Güldür ekibi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Dağhan Külegeç’ten müjdeli bir haber geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan Dağhan Külegeç, uzunca süredir aşk yaşadığı Tuğba Aytaş’ı ailesinden istedi! İşte detaylar...
Ekranların sempatik isimlerinden biri olan ve bu sezon Güldür Güldür ekibi ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Dağhan Külegeç’ten müjdeli bir haber geldi. Evlilik yolunda ilk adımı atan Dağhan Külegeç, uzunca süredir aşk yaşadığı Tuğba Aytaş’ı ailesinden istedi! Peki, Dağhan Külegeç evleniyor mu, kiminle evleniyor? Dağhan Külegeç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Dağhan Külegeç’in nişanlısı Tuğba Aytaş kimdir, kaç yaşında? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
17 Eki 2022 - 13:08 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.