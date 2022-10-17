Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eki 2022 - 13:03

Masterchef Somer Şef’e Skandal Kumpas! Seyircilerin Gözünden Kaçmadı; Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!”

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef’e skandal bir kumpas kuruldu. Seyircilerin gözünden kaçmayan Somer Şef’in bu halleri, dudakların uçuklamasına neden oldu. En az 100 korumayla gezen Somer Sivrioğlu’na “Yok artık şefim” denilmişti ama…