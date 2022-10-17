Masterchef Somer Şef’e Skandal Kumpas! Seyircilerin Gözünden Kaçmadı; Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!”
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te jüri üyesi olarak bulunan Somer Şef’e skandal bir kumpas kuruldu. Seyircilerin gözünden kaçmayan Somer Şef’in bu halleri, dudakların uçuklamasına neden oldu. En az 100 korumayla gezen Somer Sivrioğlu’na “Yok artık şefim” denilmişti ama…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının ilk sezonundan beri jüri üyeliği yapan Somer Sivrioğlu’nun özellikle tarzı dikkatleri üzerine çekiyordu. Kilolu olduğu için daha bol kıyafetler tercih etmeyi seçen Somer Sivrioğlu’nun bu halleri ise ortalığı karıştırıyordu. Kısa bir süre önce çevresinde koruma ordu görülen Somer Sivrioğlu’nun kumpasa kurban gittiği gündeme boma gibi düştü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.