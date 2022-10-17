Billur Kalkavan’ın Erkek Arkadaşından Yürek Acıtan Sözler! Buğra Bahadırlı Kimdir Merak Konusu Oldu! Buğra Bahadırlı ve Billur Kalkavan Arasındaki Yaş Farkı…
Geçtiğimiz gün bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri için tedavi görmeyi sürdürdüğü hastanede yaşamını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle 59 yaşında iken yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz gün bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri için tedavi görmeyi sürdürdüğü hastanede yaşamını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle 59 yaşında iken yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan hakkında ilk kez konuştu. Peki, Billur Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı ne dedi? Buğra Bahadırlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Buğra Bahadırlı mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
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17 Eki 2022 - 13:13 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.