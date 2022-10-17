- 17 Eki 2022 - 13:13 G: 17 Eki 2022 - 13:18

Billur Kalkavan’ın Erkek Arkadaşından Yürek Acıtan Sözler! Buğra Bahadırlı Kimdir Merak Konusu Oldu! Buğra Bahadırlı ve Billur Kalkavan Arasındaki Yaş Farkı…

Geçtiğimiz gün bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri için tedavi görmeyi sürdürdüğü hastanede yaşamını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle 59 yaşında iken yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan hakkında ilk kez konuştu. İşte detaylar...

Geçtiğimiz gün bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri için tedavi görmeyi sürdürdüğü hastanede yaşamını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle 59 yaşında iken yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan hakkında ilk kez konuştu. Peki, Billur Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı ne dedi? Buğra Bahadırlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Buğra Bahadırlı mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

17 Eki 2022 - 13:13 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Dağhan Külegeç Nişan Töreniyle Şoke Etti! Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şok Oldu! mask
Dağhan Külegeç Nişan Töreniyle Şoke Etti! Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şok Oldu!
Ebru Gündeş Evlendi Mi? Ebru Gündeş’in Sevgilisi Olduğu Konuşulan Rassan Khoshnaw Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş’ten İddialara Yanıt! mask
Ebru Gündeş Evlendi Mi? Ebru Gündeş’in Sevgilisi Olduğu Konuşulan Rassan Khoshnaw Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş’ten İddialara Yanıt!
Masterchef Somer Şef’e Skandal Kumpas! Seyircilerin Gözünden Kaçmadı; Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!” mask
Masterchef Somer Şef’e Skandal Kumpas! Seyircilerin Gözünden Kaçmadı; Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!”
Seren Serengil'in İki Gözü İki Çeşme! En Güvendiği Kişiydi Ama Öyle Bir Sırtından Bıçaklandı Ki... “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
Seren Serengil'in İki Gözü İki Çeşme! En Güvendiği Kişiydi Ama Öyle Bir Sırtından Bıçaklandı Ki... “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor…
Serenay Sarıkaya Cephesinden Skandal Olay! 1 Milyon Liranın Perde Arkası Korkunç Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun Elleri Kolları Titriyor... Meğer Olay Bambaşkaymış! mask
Serenay Sarıkaya Cephesinden Skandal Olay! 1 Milyon Liranın Perde Arkası Korkunç Çıktı! Gülseren Budayıcıoğlu'nun Elleri Kolları Titriyor... Meğer Olay Bambaşkaymış!
Yürek Çıkmazı Dizisinin Avukat Zeynep’i Kimdir? İrem Helvacıoğlu’nun Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! İrem Helvacıoğlu Kimdir, Nerelidir? mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Avukat Zeynep’i Kimdir? İrem Helvacıoğlu’nun Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! İrem Helvacıoğlu Kimdir, Nerelidir?
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Kimdir? Ayça Bingöl’ün Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Cennet’i Ayça Bingöl Kimdir? Ayça Bingöl’ün Yaşını Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!
Şeyma Subaşı’nın Hamile Olduğu İspatlandı! “Bu Kadın Kesin Sessiz Sedasız Evlendi!” İki Çocuğunu da Kollarının Altına Alıp… Neler Oldu Neler! mask
Şeyma Subaşı’nın Hamile Olduğu İspatlandı! “Bu Kadın Kesin Sessiz Sedasız Evlendi!” İki Çocuğunu da Kollarının Altına Alıp… Neler Oldu Neler!
Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz Kimdir? Alp Navruz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Alp Navruz’un Hayat Hikayesini Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı! mask
Yürek Çıkmazı Dizisinin Halil’i Alp Navruz Kimdir? Alp Navruz Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Alp Navruz’un Hayat Hikayesini Duyanlar Şok İçerisinde Kaldı!
Gülben Ergen'in Yaptıkları Çizgiyi Aştı! Duyanların Nutku Tutuldu! “Kaç Yaşında Kadınsın” Kaosu Yaşattı! Meğer... mask
Gülben Ergen'in Yaptıkları Çizgiyi Aştı! Duyanların Nutku Tutuldu! “Kaç Yaşında Kadınsın” Kaosu Yaşattı! Meğer...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Billur Kalkavan’ın Erkek Arkadaşından Yürek Acıtan Sözler! Buğra Bahadırlı Kimdir Merak Konusu Oldu! Buğra Bahadırlı ve Billur Kalkavan Arasındaki Yaş Farkı… mask
Billur Kalkavan’ın Erkek Arkadaşından Yürek Acıtan Sözler! Buğra Bahadırlı Kimdir Merak Konusu Oldu! Buğra Bahadırlı ve Billur Kalkavan Arasındaki Yaş Farkı…
Dağhan Külegeç Nişan Töreniyle Şoke Etti! Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şok Oldu! mask
Dağhan Külegeç Nişan Töreniyle Şoke Etti! Dağhan Külegeç ve Tuğba Aytaş Arasındaki Yaş Farkını Duyan Şok Oldu!
Ebru Gündeş Evlendi Mi? Ebru Gündeş’in Sevgilisi Olduğu Konuşulan Rassan Khoshnaw Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş’ten İddialara Yanıt! mask
Ebru Gündeş Evlendi Mi? Ebru Gündeş’in Sevgilisi Olduğu Konuşulan Rassan Khoshnaw Kimdir, Kaç Yaşındadır? Ebru Gündeş’ten İddialara Yanıt!
Masterchef Somer Şef’e Skandal Kumpas! Seyircilerin Gözünden Kaçmadı; Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!” mask
Masterchef Somer Şef’e Skandal Kumpas! Seyircilerin Gözünden Kaçmadı; Yaşananlar Dudakları Uçuklattı! En Az 100 Korumayla Geziyordu… “Yok Artık Şefim!”
Seren Serengil'in İki Gözü İki Çeşme! En Güvendiği Kişiydi Ama Öyle Bir Sırtından Bıçaklandı Ki... “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor… mask
Seren Serengil'in İki Gözü İki Çeşme! En Güvendiği Kişiydi Ama Öyle Bir Sırtından Bıçaklandı Ki... “Yok Artık!” Sosyal Medya Yıkılıyor…
Aşkta Kin, Nefret ve Entrika Çeviren Burçlar Hangisidir? Aman Uzak Durun Çok İhtiraslılar! İşte İki Ayağınızı Bir Çukura Sokan O Burçlar… mask
Aşkta Kin, Nefret ve Entrika Çeviren Burçlar Hangisidir? Aman Uzak Durun Çok İhtiraslılar! İşte İki Ayağınızı Bir Çukura Sokan O Burçlar…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL