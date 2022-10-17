Billur Kalkavan’ın Erkek Arkadaşından Yürek Acıtan Sözler! Buğra Bahadırlı Kimdir Merak Konusu Oldu! Buğra Bahadırlı ve Billur Kalkavan Arasındaki Yaş Farkı…

Geçtiğimiz gün bir süredir mücadele ettiği akciğer kanseri için tedavi görmeyi sürdürdüğü hastanede yaşamını kaybeden ünlü oyuncu Billur Kalkavan, kaptığı bir enfeksiyon nedeniyle 59 yaşında iken yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun 13 yıldır aşk yaşadığı Buğra Bahadırlı, Billur Kalkavan hakkında ilk kez konuştu. Peki, Billur Kalkavan’ın erkek arkadaşı Buğra Bahadırlı ne dedi? Buğra Bahadırlı kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Buğra Bahadırlı mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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