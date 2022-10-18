- 18 Eki 2022 - 12:10

Müge Anlı'dan İtiraf Gibi Sözler! “Eşim Bana Bu Konuda Çok Kızıyor!” Dedi, Ortalık Yıkıldı! “Ah Be Mügem! Aşk Nelere Kadirmiş”

Ekranların fenomen gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bir süredir konuk ettiği Japon Yumiko hakkında bugün konuştu. Genç kadının parasını geri alan Müge Anlı, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalar esnasında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kendisine kızdığı konuyu milyonlar ile paylaştı! İşte detaylar...

Ekranların fenomen gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bir süredir konuk ettiği Japon Yumiko hakkında bugün konuştu. Genç kadının parasını geri alan Müge Anlı, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalar esnasında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kendisine kızdığı konuyu milyonlar ile paylaştı! Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı’ya niye kızdı? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı arasında neler oldu? Müge Anlı ne söyledi? İşte, detaylar…

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18 Eki 2022 - 12:10 - Magazin

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