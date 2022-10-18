Müge Anlı'dan İtiraf Gibi Sözler! “Eşim Bana Bu Konuda Çok Kızıyor!” Dedi, Ortalık Yıkıldı! “Ah Be Mügem! Aşk Nelere Kadirmiş”
Ekranların fenomen gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bir süredir konuk ettiği Japon Yumiko hakkında bugün konuştu. Genç kadının parasını geri alan Müge Anlı, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalar esnasında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kendisine kızdığı konuyu milyonlar ile paylaştı! İşte detaylar...
Ekranların fenomen gündüz kuşağı programı olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının sunucusu araştırmacı gazeteci Müge Anlı, bir süredir konuk ettiği Japon Yumiko hakkında bugün konuştu. Genç kadının parasını geri alan Müge Anlı, konuyla ilgili gerçekleştirdiği açıklamalar esnasında eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kendisine kızdığı konuyu milyonlar ile paylaştı! Peki, Şinasi Yüzbaşıoğlu, Müge Anlı’ya niye kızdı? Şinasi Yüzbaşıoğlu ile Müge Anlı arasında neler oldu? Müge Anlı ne söyledi? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 12:10 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.