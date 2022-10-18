Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yeni Bir Destek Daha! Bundan Sonra O Firmayla Uçanlar Yarı Fiyatına Uçacak! Uçak Bileti Destek Şartlar Tek Tek Açıklandı!

Bir süredir özellikle sosyal yardıma ihtiyacı olan kesimlere yeni sosyal yardım ödemeleri ile destek vermesiyle dikkat çeken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan bir hamle daha geldi. Bu kez uçak biletlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulamasını devreye sokan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile yeni bir protokol imzalandı! Peki, THY yüzde 50 indirimli uçak bileti nasıl alınır, şartlar neler? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yüzde 50 uçak bileti kimler alabilir? İşte, detaylar…

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