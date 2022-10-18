Alkol Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki, Yok Artık Diyeceksiniz! İşte Güncel Alkol Fiyatları...

Bir süredir arka arkaya zam almasıyla dikkat çeken ürün gruplarından biri olan alkol ve alkollü içeceklere son zam geçtiğimiz ay gelmişti. Zamlı fiyatların ardından değiştirilen fiyat etiketlerinin henüz yapışkanları kurumadan, bir gruba da zam geldiği öğrenildi. Alkollü içeceklere gelen son zam haberi ise, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Peki, hangi alkollü içeceğe zam geldi? Güncel alkollü içecekler ne kadar? Viski, votka, rakı, bira ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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