Alkol Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki, Yok Artık Diyeceksiniz! İşte Güncel Alkol Fiyatları...
Bir süredir arka arkaya zam almasıyla dikkat çeken ürün gruplarından biri olan alkol ve alkollü içeceklere son zam geçtiğimiz ay gelmişti. Zamlı fiyatların ardından değiştirilen fiyat etiketlerinin henüz yapışkanları kurumadan, bir gruba da zam geldiği öğrenildi. Alkollü içeceklere gelen son zam haberi ise, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. İşte detaylar...
Bir süredir arka arkaya zam almasıyla dikkat çeken ürün gruplarından biri olan alkol ve alkollü içeceklere son zam geçtiğimiz ay gelmişti. Zamlı fiyatların ardından değiştirilen fiyat etiketlerinin henüz yapışkanları kurumadan, bir gruba da zam geldiği öğrenildi. Alkollü içeceklere gelen son zam haberi ise, Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar’dan geldi. Peki, hangi alkollü içeceğe zam geldi? Güncel alkollü içecekler ne kadar? Viski, votka, rakı, bira ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 08:32 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.