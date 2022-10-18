TOKİ Kura Çekimi ve Teslim Detayları Belli Oldu! TOKİ 2022 Konutlar Ne Zaman Yapılacak ve Teslim Edilecek? Son Dakika Bilgisi Geldi! Neler Oluyor?
Son zamanlarda vatandaşların sıcak gündemlerinden birini oluşturan TOKİ’nin yeni projesi kapsamında son açıklama TOKİ Başkanı Ömer Bulut’tan geldi. Yeni proje hakkında kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtlayan Ömer Bulut, kura çekim tarihini de açıkladı. İşte detaylar...
Son zamanlarda vatandaşların sıcak gündemlerinden birini oluşturan TOKİ’nin yeni projesi kapsamında son açıklama TOKİ Başkanı Ömer Bulut’tan geldi. Yeni proje hakkında kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtlayan Ömer Bulut, kura çekim tarihini de açıkladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 2022 konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura çekim parası 500 TL ne zaman iade edilecek? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 08:30 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.