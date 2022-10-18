TOKİ Kura Çekimi ve Teslim Detayları Belli Oldu! TOKİ 2022 Konutlar Ne Zaman Yapılacak ve Teslim Edilecek? Son Dakika Bilgisi Geldi! Neler Oluyor?

Son zamanlarda vatandaşların sıcak gündemlerinden birini oluşturan TOKİ’nin yeni projesi kapsamında son açıklama TOKİ Başkanı Ömer Bulut’tan geldi. Yeni proje hakkında kamuoyunun merak ettiği soruları yanıtlayan Ömer Bulut, kura çekim tarihini de açıkladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ 2022 konutlar ne zaman teslim edilecek? TOKİ kura çekim parası 500 TL ne zaman iade edilecek? İşte, detaylar…

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