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17 Eki 2022 - 16:28

Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Kazan Kaynatan Olay! Aşkını Kalbine Gömmüş, Geçmişe Mazi Demişti Ama Yaşananlar Şok Etti! Meğer İkili Son Kez...

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde kazan kaynatan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Aşkını kalbine gömmüş ve geçmişe mazi diyen Mehmet Dinçerler cephesinde yaşananlar herkesi şoke etti. İkilinin sın kez görüştüğü akşamda yaşananlar çok uzun süre daha konuşturmaya devam edecek gibi duruyor. Peki, neler oluyor?