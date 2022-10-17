Hadise ve Mehmet Dinçerler Cephesinde Kazan Kaynatan Olay! Aşkını Kalbine Gömmüş, Geçmişe Mazi Demişti Ama Yaşananlar Şok Etti! Meğer İkili Son Kez...
Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde kazan kaynatan olaylar yaşanmaya devam ediyor. Aşkını kalbine gömmüş ve geçmişe mazi diyen Mehmet Dinçerler cephesinde yaşananlar herkesi şoke etti. İkilinin sın kez görüştüğü akşamda yaşananlar çok uzun süre daha konuşturmaya devam edecek gibi duruyor. Peki, neler oluyor?
Güzelliğinin yanı sıra hem kariyer hayatındaki başarısı hem de özel hayatındaki karmaşasıyla ortalığı yangın yerine çeviren Hadise’nin aşk dolu evliliğini beş dakikada sonlandırması uzun süre konuşulup olaylar ve iddialar bitmek bilmezken öte yandan da Mehmet Dinçerler magazin ve sosyal medya gündemindeki kişilerce yakın mercek altında tutulmaya devam ediyordu. Özellikle Dinçerler hakkında ortaya çıkan yeni bir gerçek ise herkesi şaşkına uğrattı. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.