Özcan Deniz Ailesini Tek Kalemde Sildi! “Bu Hepsinden Beter” Diyen Kaynanaya Gelin Tokadı Geldi! Özcan Deniz İki Arada Bir Derede... “Yok Artık”
Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Özcan Deniz, ailesini tek kalemde sildi attı. Bu hapsinden beter diyen kaynanaya gelin tokadı gecikmeden geldi. Özcan Deniz’in iki arada bir derede kaldığı olay karşısında sosyal medya resmen yangın yerine döndü. Merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Peki, sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen Özcan Deniz meselesi neydi?
Yıllardır hem şarkılarıyla hem de özel hayatıyla gündemden bir an olsun düşmeyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, şimdilerde yer aldığı projeler ve şarkılarla değil tamamen özel hayatıyla gündem olmuş halde. Kısa sürede ortalığı birbirine katan yeni ilişkisi sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Şimdiyse ailesi ve sevgilisi arasında kalan Özcan Deniz, resmen ailesini tek kalemde sildi attı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.