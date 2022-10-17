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17 Eki 2022 - 16:58

Özcan Deniz Ailesini Tek Kalemde Sildi! “Bu Hepsinden Beter” Diyen Kaynanaya Gelin Tokadı Geldi! Özcan Deniz İki Arada Bir Derede... “Yok Artık”

Sosyal medya gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Özcan Deniz, ailesini tek kalemde sildi attı. Bu hapsinden beter diyen kaynanaya gelin tokadı gecikmeden geldi. Özcan Deniz’in iki arada bir derede kaldığı olay karşısında sosyal medya resmen yangın yerine döndü. Merak edilen tüm detayları sizin için mercek altına aldık. Peki, sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen Özcan Deniz meselesi neydi?