Seda Sayan Canlı Yayında Aylardır Konuşmadığı Oğluna Seslendi! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Çağlar Ökten Kıpkırmızı Kesildi! "Benim Oğlumun ve Gelinimin..."

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş aşkına “Evet” demişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aralarındaki yaş farkı, tepkilere neden olmuştu. Seda Sayan ise ne olursa olsun aşık olduğunu göstermişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğününe katılmayan Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeye gitmişti. Bu durum Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in arasının bozuk olduğunu düşündürmüştü. Şimdiyse Seda Sayan, biricik oğluna canlı yayında seslenerek, şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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