- 17 Eki 2022 - 17:28 G: 17 Eki 2022 - 17:49

Seda Sayan Canlı Yayında Aylardır Konuşmadığı Oğluna Seslendi! Öyle Bir Şey Dedi Ki, Çağlar Ökten Kıpkırmızı Kesildi! "Benim Oğlumun ve Gelinimin..."

Sabahların Sultanı Seda Sayan, canlı yayında aylardır konuşmadığı oğluna seslendi! Öyle bir şey dedi ki, biricik aşkı Çağlar Ökten, resmen kıpkırmızı kesildi! “Ben oğlumun ve gelinimin…” sözleriyle ortalığı karıştıran Seda Sayan, şok içerisinde bıraktı. Gündemi sarsan Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin’le sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, kendisinden 25 yaş aşkına “Evet” demişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in aralarındaki yaş farkı, tepkilere neden olmuştu. Seda Sayan ise ne olursa olsun aşık olduğunu göstermişti. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in düğününe katılmayan Oğulcan Engin, sevgilisi Miray Daner’le ciğer yemeye gitmişti. Bu durum Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in arasının bozuk olduğunu düşündürmüştü. Şimdiyse Seda Sayan, biricik oğluna canlı yayında seslenerek,  şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Eki 2022 - 17:28 Ankara- Yaşam

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