- 17 Eki 2022 - 17:56 G: 17 Eki 2022 - 18:15

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Arası Fena Açıldı! Daha Bir Ay Önce Evlenmişlerdi; Eve Günlerdir Gelmediği Ortaya Çıktı! “Boşanma Yakındır!”

Yıla damga vuran evlilikleriyle haklarından en çok konuşturan çiftlerden birisi olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un arası fena açıldı. Daha bir ay önce evlenen ikilinin yolları ayırması ve evlerin de aynı yollar gibi birbirinden uzaklaşması kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırdı. Boşanma kararını duymaya çok az kaldığı süreçte yaşananlara ise akıl sır ermedi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!

Sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan çiftleri arasına isimlerini altın harflerle yazdıran ve doludizgin aşklarını rüya gibi bir düğünle taçlandıran çiftin adı yeniden ayrılık dedikodularıyla gündeme geldi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran bu iddianın ardından konuşulanlar ise akıllara resmen durgunluk verdi. Kimsenin bu kadar kısa sürmesini beklemediği evliliğin neden sonlandığı ise haberimizin devamında!

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17 Eki 2022 - 17:56 Ankara- Yaşam

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