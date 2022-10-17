Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eki 2022 - 17:56

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un Arası Fena Açıldı! Daha Bir Ay Önce Evlenmişlerdi; Eve Günlerdir Gelmediği Ortaya Çıktı! “Boşanma Yakındır!”

Yıla damga vuran evlilikleriyle haklarından en çok konuşturan çiftlerden birisi olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un arası fena açıldı. Daha bir ay önce evlenen ikilinin yolları ayırması ve evlerin de aynı yollar gibi birbirinden uzaklaşması kısa sürede gündemde büyük yankı uyandırdı. Boşanma kararını duymaya çok az kaldığı süreçte yaşananlara ise akıl sır ermedi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar!