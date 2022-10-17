STAR TV’den Son Dakika Kararı! Yalı Çapkını Dizisi Final Olacağı Konuşuluyordu; Twitter Ayağa Kalktı! “Şu Saçmalığa Bir Son Verin!”
STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını için son dakika kararı çıktı. Final olacağı konuşulan Yalı Çapkını dizisi, Twitter’ın ayağa kalkmasına neden oldu. “Şu saçmalığa bir son verin” yorumlarını alan Yalı Çapkını, ağızları açık bıraktı. İstismar, taciz, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sahnelerin gırla ekranlara geldiği Yalı Çapkını dizisinden çıkan karar şoke etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu ve Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle dengeleri alt üst etmişti. Seyran ve Ferit’in kesişen kaderleri, dikkatleri üzerine çekmişti. Seyran ve Ferit’in birbirlerine istememelerine rağmen evlenmek zorunda kalmaları ortalığı sallamıştı. Dizinin final olacağı yönünde iddialar gündeme gelmesine rağmen; STAR TV’den çıkan son karar dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.