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17 Eki 2022 - 20:34

STAR TV’den Son Dakika Kararı! Yalı Çapkını Dizisi Final Olacağı Konuşuluyordu; Twitter Ayağa Kalktı! “Şu Saçmalığa Bir Son Verin!”

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını için son dakika kararı çıktı. Final olacağı konuşulan Yalı Çapkını dizisi, Twitter’ın ayağa kalkmasına neden oldu. “Şu saçmalığa bir son verin” yorumlarını alan Yalı Çapkını, ağızları açık bıraktı. İstismar, taciz, aşağılayıcı ve küçük düşürücü sahnelerin gırla ekranlara geldiği Yalı Çapkını dizisinden çıkan karar şoke etti. İşte merak edilen tüm detaylar…