- 18 Eki 2022 - 08:29

Cemre Baysel Bikini Pozuyla Cayır Cayır Yaktı! Aytaç Şaşmaz “Ne Kaybettiğine Dön Bak!” Ayrılık Acısını Öyle Bir Çıkardı Ki... Instagram’da Beğeni Rekorları Kırdı!

Senden Daha Güzel dizisinde hayat verdiği Efsun karakteriyle milyonların dikkatini üzerine çeken Cemre Baysel, kısa bir süre önce Aytaç Şaşmaz’la tüm yollarını ayırmıştı. Ayrılık acısını çıkarmak adına tatile çıkan Cemre Baysel’in son pozları ise “Ne kaybettiğine dön bak” dedirtti. Bikinisiyle adeta cayır cayır yakan Cemre Baysel, Instagram’da beğeni rekorlarını kırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Baht Oyunu dizisinde partneri olan Aytaç Şaşmaz’la yakınlaşan Cemre Baysel, neredeyse 1 yıldır aşk yaşıyordu ama kısa bir süre önce ikili birbirini takipten çıkarmıştı. Instagram’dan görsellerini kaldırmayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sevenlerini derinden üzmüştü. Konu hakkında bir açıklama yapmayan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, sevenlerine farklı yollara bakacaklarını göstermişti. Cemre Baysel ise ayrılık sonrasında soluğu tatilde alarak hayranlarını şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 08:29 Ankara- Yaşam

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