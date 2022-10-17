Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Eki 2022 - 22:08

Yargı Dizisinin Başrol Oyuncusu Kaan Urgancıoğlu İçin Büyük Kavga! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Birbirlerine Girdi! Artık Yan Yana Bile Yürümüyorlar! Meğer…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Başrollerin birbirine girdiği kısa bir süre önce ortaya çıkmış ve Yargı izleyicileri yerle bir olmuştu. İkilinin neden kavga ettiği ise ilk kez ortaya çıktı. Setteki sarmaş dolaş hallerinden eser bırakmayan iki isimin artık yan yana bile yürümediği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…