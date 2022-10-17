Yargı Dizisinin Başrol Oyuncusu Kaan Urgancıoğlu İçin Büyük Kavga! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım Birbirlerine Girdi! Artık Yan Yana Bile Yürümüyorlar! Meğer…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da olaylar bitmek nedir bilmiyor! Başrollerin birbirine girdiği kısa bir süre önce ortaya çıkmış ve Yargı izleyicileri yerle bir olmuştu. İkilinin neden kavga ettiği ise ilk kez ortaya çıktı. Setteki sarmaş dolaş hallerinden eser bırakmayan iki isimin artık yan yana bile yürümediği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
Heyecanlı hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla seyircilerin dikkatini üzerine çeken Yargı dizisinin başrollerinde ise Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu bulunuyordu. Dizinin son bölümünde kuyu katili olan isim, yeni aile üyelerini oluşturmaya başlamıştı. Öyle ki, bir ismin çoktan cesedi bile çıkmıştı. Ceylin’in bulunmasına ramak kaldığı görülür hale gelmişti. Dizinin başrol oyuncularının ise birbirine girdiği gündeme gelmişti. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.