Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u Hiç Böyle Görmediniz! “İki Doğal Afet!” Birbirlerine Girmişlerdi; O Görselleri Şok Etkisi Yarattı! Meğer Yıllar Önce…

Hem sesleri hem de sahne performanslarıyla ortalığı yangın yerine çeviren ve her konserleriyle kendilerine bir kez daha hayran bırakan Türk müzik camiasının iki ismi Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy arasında yaşanan modacı krizinin ardından eskilerden gelen bir fotoğrafta herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran fotoğrafı sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

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