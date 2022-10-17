Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy'u Hiç Böyle Görmediniz! “İki Doğal Afet!” Birbirlerine Girmişlerdi; O Görselleri Şok Etkisi Yarattı! Meğer Yıllar Önce…
Yıllara meydan tutan şarkılarıyla yeri göğü inleten Ajda Pekkan ve Türk Müziğinin Divası Bülent Ersoy’u daha önce hiç böyle görmediniz. Resmen iki doğal afetin ortalığı yakıp yıktığı görseller sosyal medya ve magazin gündeminde resmen şok etkisi yarattı. Ortalığı resmen yakıp yıkan fotoğrafın ardından gelen yorumları sizin için mercek altına aldık. İşte detaylar!
Hem sesleri hem de sahne performanslarıyla ortalığı yangın yerine çeviren ve her konserleriyle kendilerine bir kez daha hayran bırakan Türk müzik camiasının iki ismi Ajda Pekkan ve Bülent Ersoy arasında yaşanan modacı krizinin ardından eskilerden gelen bir fotoğrafta herkesi şaşkına çevirdi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran fotoğrafı sizin için mercek altına aldık. İşte merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.