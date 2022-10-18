- 18 Eki 2022 - 10:27 G: 18 Eki 2022 - 11:58

Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Ayça Ayşin Turan Aldatıldı Mı? Sevgilisi Alp Navruz ile Ayrılık Nedeni Ortaya Çıktı! Gözyaşlarına Boğmuşlardı; Sebepleri Ağızları Açık Bıraktı!

Yıla damga vuran aşklardan birisi olan Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz’un ayrılık nedeni ortaya çıktı. Gözyaşlarına boğulan hayranları gerçeği öğrenince şaşkınlıktan ağızlarını kapatamadı. Sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi düşen çiftle ilgili açığa çıkan gerçek herkesin tansiyonunu yükseltti. Peki, neler oluyor? İşte merak edilen tüm detaylar!

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kuran Ayça Ayşin Turan, kendisi gibi oyuncu olan ve yakışıklılığıyla yediden yetmişe herkesi büyüleyen Alp Navruz ile bir ilişkiye başlamış ve mutluluk pozlarını arka arkaya sosyal medya hesaplarından paylaşmışlardı. Kısa sürede sosyal medya ve magazin dünyasının en çok konuşulan ismi olan çiftin mutluluğu ne yazık ki çok uzun sürmeden ayrılık haberi gündeme bomba gibi düştü. İkiliyi ayıran sebep ise herkesi şaşkına çevirdi.

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18 Eki 2022 - 10:27 Ankara- Yaşam

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