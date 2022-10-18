Yasak Elma Dizisinde Yıldız Ölüyor Mu? Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… Twitter Resmen Çalkalanıyor!
FOX TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’da Yıldız karakterinin öldüğü gündeme bomba gibi düştü. Eda Ece’nin diziden uzun bir süredir ayrılacağı konuşuluyordu ki, son dakika olayı büyük patlak verdi. Öyle bir sahne ekranlara geldi ki, Twitter resmen çalkalanmaya başladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Eve, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisi, seyircileri ekranlara kilitliyordu. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen dizide, Yıldız ve Ender karakteri ön plana çıkan isimlerden oluyordu. Dizide Yıldız’ın başına gelenler ise dengeleri alt üst etti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.