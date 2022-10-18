TV8 ekranlarındaki yerini 2022 sezonu ile almaya devam eden MasterChef Türkiye yarışması, birbirinden iddialı yarışmacıları ile seyirci karşısına çıkmayı sürdürürken, aynı zamanda geçmişte popüler olan isimleriyle de gündemdeki yerini almaya devam ediyor. O isimlerden biri olan ve MasterChef Türkiye yarışmasına şampiyonluğuyla damga vuran Uğur Kardaş ise, şimdilerde yarışmanın en çok merak edilen isimler arasındaki yerini alıyor! Peki, Masterchef Uğur Kardaş kimdir, kaç yaşındadır? Uğur Kardaş kaçıncı sezonun şampiyonu? Uğur Kardaş evli mi, çocuğu var mı? İşte, detaylar…

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