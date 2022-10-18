Masterchef Alican Sabunsoy Yeniden Yarışmada! Alican Sabunsoy Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alican Sabunsoy Şimdilerde Ne Yapıyor?

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı her sezon ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2022 yarışmasının şampiyonunu aramaya başladı. Yeni sezonunun finaline adım adım yaklaşmaya devam eden MasterChef Türkiye yarışması, ara ara konuk ettiği eski yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başardı. O isimlerden biri olan Alican Sabunsoy, değişimiyle MasterChef Türkiye yarışmasının izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Masterchef Alican Sabunsoy yarışmaya mı döndü? Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşındadır? Alican Sabunsoy şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

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