- 18 Eki 2022 - 12:03 G: 18 Eki 2022 - 12:07

Masterchef Alican Sabunsoy Yeniden Yarışmada! Alican Sabunsoy Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alican Sabunsoy Şimdilerde Ne Yapıyor?

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı her sezon ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2022 yarışmasının şampiyonunu aramaya başladı. Yeni sezonunun finaline adım adım yaklaşmaya devam eden MasterChef Türkiye yarışması, ara ara konuk ettiği eski yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başardı. İşte Alican Sabunsoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı her sezon ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2022 yarışmasının şampiyonunu aramaya başladı. Yeni sezonunun finaline adım adım yaklaşmaya devam eden MasterChef Türkiye yarışması, ara ara konuk ettiği eski yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başardı. O isimlerden biri olan Alican Sabunsoy, değişimiyle MasterChef Türkiye yarışmasının izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Masterchef Alican Sabunsoy yarışmaya mı döndü? Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşındadır? Alican Sabunsoy şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

18 Eki 2022 - 12:03 - Masterchef Türkiye 2022

# MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Mehmet Şef Anında Kaçacak Yer Aradı; Stüdyoda Gözyaşı Seline Döndü! O Olaydan Sonra Hayat Durdu… mask
Masterchef Fatma Nur Hüngür Hüngür Ağladı! Mehmet Şef Anında Kaçacak Yer Aradı; Stüdyoda Gözyaşı Seline Döndü! O Olaydan Sonra Hayat Durdu…
Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor! mask
Masterchef Görkem'e Acun Medya'dan Şok Uyarı! Madem Çağatay Gitti Kimse Güvende Değil! “Sus” Denilince… Sosyal Medya Zangır Zangır Sallanıyor!
Masterchef’ten Elenen Çağatay’a Şeflerden Dudak Uçuklatan Teklif! Paraya Para Demeyecek! Gözyaşlarına Boğulunca Kimse Kıyamadı… Neler Oluyor? mask
Masterchef’ten Elenen Çağatay’a Şeflerden Dudak Uçuklatan Teklif! Paraya Para Demeyecek! Gözyaşlarına Boğulunca Kimse Kıyamadı… Neler Oluyor?
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer… mask
Masterchef Burak Kaya Hakkında Mehmet Şef’i Şok Eden Gerçek! Genç Kızların Kalplerini Çalmıştı; Stüdyoda Kıyametleri Koparmıştı! Akıllara Gelmezdi, Başlara Geldi! Meğer…
Masterchef Yarışmasında Yumruklar Havada Uçuştu! Acun Medya Araya Girmezse Sonları Karakolda Bitiyordu! Boğaz Boğaza Geldiler… “83 Milyona Rezillik!” Neler Oluyor? mask
Masterchef Yarışmasında Yumruklar Havada Uçuştu! Acun Medya Araya Girmezse Sonları Karakolda Bitiyordu! Boğaz Boğaza Geldiler… “83 Milyona Rezillik!” Neler Oluyor?
Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!” mask
Masterchef 2023 All Star Kadrosu Basına Sızdı! Acun Ilıcalı Survivor’dan Sonra Asıl Kaosu Yaşatacak… Gelen İsimler Tam Bir Patlama! “Yok Artık!”
Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!" mask
Masterchef Metin'in Neden Elenmediği Ortaya Çıktı! Acun Ilıcalı Bile Bile Kadroya Almış! Meğer Ekranlarının Aranan Yüzü Dedesiymiş... "Yok Artık!"
Masterchef Somer Şef’in Annesi Gizli Kapaklı İşlerini Tek Tek Açıkladı! Meğer Yıllar Önce Somer Şef… “Yok Artık!” Yüzü Kıpkırmızı Kesildi! Neler Oluyor? mask
Masterchef Somer Şef’in Annesi Gizli Kapaklı İşlerini Tek Tek Açıkladı! Meğer Yıllar Önce Somer Şef… “Yok Artık!” Yüzü Kıpkırmızı Kesildi! Neler Oluyor?
Masterchef Yarışmacısından Bomba İfşa! İlk Kez Açıklık Getirdi; Acun Medya Sil Dese Bile... Yok Artık! Perde Arkasındakiler Şoke Ediyor... mask
Masterchef Yarışmacısından Bomba İfşa! İlk Kez Açıklık Getirdi; Acun Medya Sil Dese Bile... Yok Artık! Perde Arkasındakiler Şoke Ediyor...
Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!” mask
Masterchef Burak Kaya'nın Şiddet Görüntüleri Sosyal Medyayı Salladı! Eski Sevgilisi İtiraf Etmiş, Kimse İnanmamıştı... Twitter'dan Linç Üzerine Linç Yiyor! “Ellerin Kırılır İnşallah!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masterchef Alican Sabunsoy Yeniden Yarışmada! Alican Sabunsoy Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alican Sabunsoy Şimdilerde Ne Yapıyor? mask
Masterchef Alican Sabunsoy Yeniden Yarışmada! Alican Sabunsoy Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alican Sabunsoy Şimdilerde Ne Yapıyor?
Masterchef Uğur Kardaş Kimdir, Kaç Yaşındadır? Uğur Kardaş Kaçıncı Sezonun Şampiyonu? Uğur Kardaş Evli Mi, Çocuğu Var Mı? mask
Masterchef Uğur Kardaş Kimdir, Kaç Yaşındadır? Uğur Kardaş Kaçıncı Sezonun Şampiyonu? Uğur Kardaş Evli Mi, Çocuğu Var Mı?
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinili Pozuyla Alev Alev Yaktı! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğini Sergiledi, Yangınları Çıkardı! Görenler Büyülenip Kalıyor… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Seyran’ı Bikinili Pozuyla Alev Alev Yaktı! “Sen Neymişsin Be!” Fiziğini Sergiledi, Yangınları Çıkardı! Görenler Büyülenip Kalıyor…
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Körkütük Aşık! Meltem Yılmazkaya'ın Sevgilisi Kadir Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kadir Doğan Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Körkütük Aşık! Meltem Yılmazkaya'ın Sevgilisi Kadir Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kadir Doğan Kimdir, Aslen Nerelidir?
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Ölüyor Mu? Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… Twitter Resmen Çalkalanıyor! mask
Yasak Elma Dizisinde Yıldız Ölüyor Mu? Diziden Ayrılacağı Konuşuluyordu; Öyle Bir Sahne Ekranlara Geldi Ki… Twitter Resmen Çalkalanıyor!
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL