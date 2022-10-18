Masterchef Alican Sabunsoy Yeniden Yarışmada! Alican Sabunsoy Kimdir, Kaç Yaşındadır? Alican Sabunsoy Şimdilerde Ne Yapıyor?
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı her sezon ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2022 yarışmasının şampiyonunu aramaya başladı. Yeni sezonunun finaline adım adım yaklaşmaya devam eden MasterChef Türkiye yarışması, ara ara konuk ettiği eski yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başardı. İşte Alican Sabunsoy ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Ekranların fenomen yarışma programlarından biri olan ve yayınlandığı her sezon ile seyircisini ekran başına kilitlemeye devam eden MasterChef Türkiye yarışması, şimdilerde 2022 yarışmasının şampiyonunu aramaya başladı. Yeni sezonunun finaline adım adım yaklaşmaya devam eden MasterChef Türkiye yarışması, ara ara konuk ettiği eski yarışmacılarıyla da dikkat çekmeyi başardı. O isimlerden biri olan Alican Sabunsoy, değişimiyle MasterChef Türkiye yarışmasının izleyicisini bir hayli şaşırttı! Peki, Masterchef Alican Sabunsoy yarışmaya mı döndü? Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşındadır? Alican Sabunsoy şimdilerde ne yapıyor? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 12:03 - Masterchef Türkiye 2022
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.