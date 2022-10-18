Kalın Kaşlı Gezen Kadın Burçlar Belli Oldu! Meğer Çekici Oluyorlarmış! İşte Erkeklerin Beğendiği Gür Kaşı Olan O Burçlar…
Güneş burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi biliyor ve kariyerinizi tanıyorsanız; bir de yükselen burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi düşünmeniz gerekiyor. Zira yükselen burçlar, tahmin edildiğinden farklı olarak karaktere değil, fiziki görüntüye daha çok etki ediyor. Belli bir yaşa kadar karakterde çok nadiren etkisi görülen yükselen burçlar, söz konusu fizik olduğunda ise, her şeyi belirliyor. İşte detaylar...
Güneş burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi biliyor ve kariyerinizi tanıyorsanız; bir de yükselen burcunuzun üzerinde yarattığı etkiyi düşünmeniz gerekiyor. Zira yükselen burçlar, tahmin edildiğinden farklı olarak karaktere değil, fiziki görüntüye daha çok etki ediyor. Belli bir yaşa kadar karakterde çok nadiren etkisi görülen yükselen burçlar, söz konusu fizik olduğunda ise, her şeyi belirliyor. Bu bağlamda bazı burçlara yükselen olarak sahip olan kadınların, kalın ve gür kaşlarıyla etkileyemeyeceği kimseler bulunmuyor! Peki, kalın kaşlı gezen kadın burçlar hangileridir? İşte erkeklerin beğendiği gür kaşı olan o burçlar…
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18 Eki 2022 - 12:17 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.