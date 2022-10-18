Doğuştan Kepçe Kulaklı Olan Burçlar Belli Oldu! Meğer Dahi Oluyorlarmış! İşte IQ En Yüksek O Burçlar…
Güneş burcu da olarak bilinen ana burçlar, kişilerin karakterlerini yakından etkilerken; yükselen burçlar ise, genellikle fiziksel özellikler üzerinde etkileyiciliğini sergiliyor. Bu iki özellik birleştiğinde pek çok burcun tipik özellikleri ortaya çıkarken; bazı burçların tipik özellikleri öyle çok da fark edilebilecek olarak gelişmiyor. Sizde doğuştam kepçe kulaklı olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Güneş burcu da olarak bilinen ana burçlar, kişilerin karakterlerini yakından etkilerken; yükselen burçlar ise, genellikle fiziksel özellikler üzerinde etkileyiciliğini sergiliyor. Bu iki özellik birleştiğinde pek çok burcun tipik özellikleri ortaya çıkarken; bazı burçların tipik özellikleri öyle çok da fark edilebilecek olarak gelişmiyor. Zekaları son derece keskin olan burçlar, ilk bakışta bunu göstermese de; uzmanlara göre, diğer burçlara oranla nispeten daha kepçe olan kulakları onları ele veriyor! Peki, doğuştan kepçe kulaklı olan burçlar hangileridir? İşte IQ en yüksek o burçlar…
18 Eki 2022 - 12:23 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.