Doğuştan Kepçe Kulaklı Olan Burçlar Belli Oldu! Meğer Dahi Oluyorlarmış! İşte IQ En Yüksek O Burçlar…

Güneş burcu da olarak bilinen ana burçlar, kişilerin karakterlerini yakından etkilerken; yükselen burçlar ise, genellikle fiziksel özellikler üzerinde etkileyiciliğini sergiliyor. Bu iki özellik birleştiğinde pek çok burcun tipik özellikleri ortaya çıkarken; bazı burçların tipik özellikleri öyle çok da fark edilebilecek olarak gelişmiyor. Zekaları son derece keskin olan burçlar, ilk bakışta bunu göstermese de; uzmanlara göre, diğer burçlara oranla nispeten daha kepçe olan kulakları onları ele veriyor! Peki, doğuştan kepçe kulaklı olan burçlar hangileridir? İşte IQ en yüksek o burçlar…