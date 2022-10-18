- 18 Eki 2022 - 12:23 G: 18 Eki 2022 - 12:29

Doğuştan Kepçe Kulaklı Olan Burçlar Belli Oldu! Meğer Dahi Oluyorlarmış! İşte IQ En Yüksek O Burçlar…

Güneş burcu da olarak bilinen ana burçlar, kişilerin karakterlerini yakından etkilerken; yükselen burçlar ise, genellikle fiziksel özellikler üzerinde etkileyiciliğini sergiliyor. Bu iki özellik birleştiğinde pek çok burcun tipik özellikleri ortaya çıkarken; bazı burçların tipik özellikleri öyle çok da fark edilebilecek olarak gelişmiyor. Sizde doğuştam kepçe kulaklı olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...

Güneş burcu da olarak bilinen ana burçlar, kişilerin karakterlerini yakından etkilerken; yükselen burçlar ise, genellikle fiziksel özellikler üzerinde etkileyiciliğini sergiliyor. Bu iki özellik birleştiğinde pek çok burcun tipik özellikleri ortaya çıkarken; bazı burçların tipik özellikleri öyle çok da fark edilebilecek olarak gelişmiyor. Zekaları son derece keskin olan burçlar, ilk bakışta bunu göstermese de; uzmanlara göre, diğer burçlara oranla nispeten daha kepçe olan kulakları onları ele veriyor! Peki, doğuştan kepçe kulaklı olan burçlar hangileridir? İşte IQ en yüksek o burçlar…

18 Eki 2022 - 12:23 - Burç Haberleri

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Doğuştan Kepçe Kulaklı Olan Burçlar Belli Oldu! Meğer Dahi Oluyorlarmış! İşte IQ En Yüksek O Burçlar… mask
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