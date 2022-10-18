Selin Ciğerci'den Eski Eşi Gökhan Çıra'ya Şoke Eden Sözler! 'Aldattım' Demişti... “Hangi Yüzle Konuşuyor Bu!” Tepkiler Kamyonla Geliyor!
İlişkileriyle ortalığı sallayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, en son olarak bir daha barışmayacaklarını açıklamıştı. Selin Ciğerci’nin eski eşinden gelen açıklama ise kulak kanatıcı bulundu! “Hangi yüzle konuşuyor bu” yorumlarına neden olan Gökhan Çıra’ya tepkiler kamyon kamyon gelmeye başladı. Meğer yıllar süren evlilikte…
2019 yılında büyük bir aşkla dünya evine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, çok mutlu olduklarını göstermişlerdi. 2022 yılında boşanma kararı alan çift, aynı yıl içinde yeniden evlenmiş ve yeniden boşanma kararı almışlardı. Gökhan Çıra’nın boşanma sonrasındaki itirafları ise dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.