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18 Eki 2022 - 22:34

Selin Ciğerci'den Eski Eşi Gökhan Çıra'ya Şoke Eden Sözler! 'Aldattım' Demişti... “Hangi Yüzle Konuşuyor Bu!” Tepkiler Kamyonla Geliyor!

İlişkileriyle ortalığı sallayan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, en son olarak bir daha barışmayacaklarını açıklamıştı. Selin Ciğerci’nin eski eşinden gelen açıklama ise kulak kanatıcı bulundu! “Hangi yüzle konuşuyor bu” yorumlarına neden olan Gökhan Çıra’ya tepkiler kamyon kamyon gelmeye başladı. Meğer yıllar süren evlilikte…