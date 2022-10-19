Kobra Murat Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kobra Murat Nasıl Ünlü Oldu? Servetiyle Dudakları Uçuklatmıştı, Hikayesi Şok Etti!
Geçtiğimiz günlerde mal varlığına ilişkin gerçekleştirdiği açıklama ile herkesi şoke eden Kobra Murat’tan mal varlığına dair yeni açıklamalar geldi. Bu açıklamalarıyla herkesin şaşkınlığını daha da artıran Kobra Murat, sözleriyle tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı! İşte Kobra Murat ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Geçtiğimiz günlerde mal varlığına ilişkin gerçekleştirdiği açıklama ile herkesi şoke eden Kobra Murat’tan mal varlığına dair yeni açıklamalar geldi. Bu açıklamalarıyla herkesin şaşkınlığını daha da artıran Kobra Murat, sözleriyle tüm dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı! Peki, Kobra Murat kimdir, asıl adı nedir, nerelidir, kaç yaşındadır? Kobra Murat nasıl ünlü oldu? Kobra Murat ne kadar kazanıyor, aylık kazancı kaç TL? İşte, detaylar…
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19 Eki 2022 - 09:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.