Danla Biliç ve Kubilay Aka Aşkında Sürpriz! Evleniyorlar Mı? "Ben Daha Küçüğüm" Deyince Yaşı Merak Uyandırdı! Kubilay Aka ve Danla Biliç Kaç Yaşında?
Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Danla Biliç ile Kubilay Aka çifti cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. Yeni aşka yelken açmış olan Danla Biliç ile Kubilay Aka çiftinin evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıt herkesi şaşırtırken; o yanıt sonrası, magazin takipçilerinin merak ettiği detay ise, çiftin arasındaki yaş farkı oldu! İşte merak edilen detaylar...
Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Danla Biliç ile Kubilay Aka çifti cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. Yeni aşka yelken açmış olan Danla Biliç ile Kubilay Aka çiftinin evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıt herkesi şaşırtırken; o yanıt sonrası, magazin takipçilerinin merak ettiği detay ise, çiftin arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Danla Biliç ve Kubilay Aka evleniyor mu? Danla Biliç ile Kubilay Aka birlikte mi, ne zamandır birlikte? Danla Biliç ile Kubilay Aka arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…
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19 Eki 2022 - 12:35 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.