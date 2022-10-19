Danla Biliç ve Kubilay Aka Aşkında Sürpriz! Evleniyorlar Mı? "Ben Daha Küçüğüm" Deyince Yaşı Merak Uyandırdı! Kubilay Aka ve Danla Biliç Kaç Yaşında?

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Danla Biliç ile Kubilay Aka çifti cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. Yeni aşka yelken açmış olan Danla Biliç ile Kubilay Aka çiftinin evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıt herkesi şaşırtırken; o yanıt sonrası, magazin takipçilerinin merak ettiği detay ise, çiftin arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Danla Biliç ve Kubilay Aka evleniyor mu? Danla Biliç ile Kubilay Aka birlikte mi, ne zamandır birlikte? Danla Biliç ile Kubilay Aka arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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