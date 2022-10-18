- 18 Eki 2022 - 16:04 G: 18 Eki 2022 - 16:18

Danla Biliç ve Kubilay Aka Evleniyor Mu? Danla Biliç ve Kubilay Aka Arasındaki Yaş Farkı Dudakları Uçuklattı! “Yok Artık!”

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Danla Biliç ile Kubilay Aka çifti cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. Yeni aşka yelken açmış olan Danla Biliç ile Kubilay Aka çiftinin evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıt herkesi şaşırtırken; o yanıt sonrası, magazin takipçilerinin merak ettiği detay ise, çiftin arasındaki yaş farkı oldu! İşte merak edilen detaylar...

Bir süredir aşk yaşadıkları bilinen Danla Biliç ile Kubilay Aka çifti cephesinde önemli gelişmeler yaşandı. Yeni aşka yelken açmış olan Danla Biliç ile Kubilay Aka çiftinin evlilik ile ilgili sorulara verdiği yanıt herkesi şaşırtırken; o yanıt sonrası, magazin takipçilerinin merak ettiği detay ise, çiftin arasındaki yaş farkı oldu! Peki, Danla Biliç ve Kubilay Aka evleniyor mu? Danla Biliç ile Kubilay Aka birlikte mi, ne zamandır birlikte? Danla Biliç ile Kubilay Aka arasında kaç yaş fark var? İşte, detaylar…

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18 Eki 2022 - 16:04 - Dizi Fragmanları

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