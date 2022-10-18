- 18 Eki 2022 - 22:37

Hadise'ye Mehmet Dinçerler'den Erken Doğum Günü Sürprizi! Hediyesi Kalp Titretti! Yaşananlar Dudak Uçuklattı…

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen isim olan Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında şok edici bir olay daha yaşandı! Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye gelen kalp titreten bir doğum günü hediyesi, ağızları açık bıraktı. Boşanmaları aşka engel olamadı, yaşananlar dudakları uçuklattı, Hadise’den gelen tepki ise sosyal medya gündemini sarsıp geçti. Peki, neler oluyor?

Ocak ayında evlenme teklifi alan Hadise, mutluluğunu sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. Mehmet Dinçerler’le Nisan ayının son günlerinde evlenen Hadise, Ağustos ayının son günlerinde evliliğini bitirmişti.

Mutlulukları kısa süren Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, sevenlerini derinden üzmüştü. 22 Ekim’de 37 yaşına girecek olan Hadise, arkadaşlarıyla erken doğum günü kutlamalarına başlamıştı. Hadise’ye eski kocasından gelen hediye ise dudakları uçuklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 22:37 Ankara- Yaşam

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