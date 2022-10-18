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18 Eki 2022 - 22:37

Hadise'ye Mehmet Dinçerler'den Erken Doğum Günü Sürprizi! Hediyesi Kalp Titretti! Yaşananlar Dudak Uçuklattı…

Sosyal medya ve magazin gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen isim olan Hadise ve Mehmet Dinçerler arasında şok edici bir olay daha yaşandı! Mehmet Dinçerler’den Hadise’ye gelen kalp titreten bir doğum günü hediyesi, ağızları açık bıraktı. Boşanmaları aşka engel olamadı, yaşananlar dudakları uçuklattı, Hadise’den gelen tepki ise sosyal medya gündemini sarsıp geçti. Peki, neler oluyor?