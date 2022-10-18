Yıldız Tilbe Sahnede Yaptıklarıyla Dudakları Uçuklattı! Kıyafetini Çıkarırken Tepetaklak Oldu; Anbean Kameralar Çekince… “Yok Artık!”

Sahnelerin efsanevi isimlerinden biri olan Yıldız Tilbe, dün akşam dinleyicisinin karşısına bir kez daha İstanbul’da çıktı. Bu sene İstanbul’da sık sık sahne alan Yıldız Tilbe, eğlenceli bir akşama ufak bir kaza nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Dinleyicilerinin de şahit olduğu o anlar, kameralara yansıyınca Yıldız Tilbe, sosyal medyanın gündemine oturdu! Peki, Yıldız Tilbe’nin konserinde neler yaşandı? Yıldız Tilbe ne kazası geçirdi? Yıldız Tilbe’nin sağlık durumu iyi mi? İşte, detaylar…

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