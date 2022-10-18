Seren Serengil Hadise Bombalarını Arka Arkaya Patlatıyor! Reza Zarrab’la Mesajları Ortalığı Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile ilgili bulunduğu iddialar ile dikkat çeken Seren Serengil, bu kez Hadise’nin iddialar karşısında gerçekleştirdiği açıklamayı hedefine aldı. Hadise’yi bir kez daha eleştiren Seren Serengil, iddialarını büyüttü ve iddialarına şahit olarak birkaç ismi ekledi. Hadise’nin Seren Serengil’in o iddialarına ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Seren Serengil, Hadise ile ilgili ne dedi? Seren Serengil, Hadise’nin açıklamalarına nasıl bir karşılık verdi? İşte, detaylar…