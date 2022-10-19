Seren Serengil Hadise Bombalarını Arka Arkaya Patlatıyor! Reza Zarrab’la Olan Mesajları İfşa Etti! Sözleri Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?
Geçtiğimiz günlerde Hadise ile ilgili bulunduğu iddialar ile dikkat çeken Seren Serengil, bu kez Hadise’nin iddialar karşısında gerçekleştirdiği açıklamayı hedefine aldı. Hadise’yi bir kez daha eleştiren Seren Serengil, iddialarını büyüttü ve iddialarına şahit olarak birkaç ismi ekledi. İşte detaylar...
Geçtiğimiz günlerde Hadise ile ilgili bulunduğu iddialar ile dikkat çeken Seren Serengil, bu kez Hadise’nin iddialar karşısında gerçekleştirdiği açıklamayı hedefine aldı. Hadise’yi bir kez daha eleştiren Seren Serengil, iddialarını büyüttü ve iddialarına şahit olarak birkaç ismi ekledi. Hadise’nin Seren Serengil’in o iddialarına ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Seren Serengil, Hadise ile ilgili ne dedi? Seren Serengil, Hadise’nin açıklamalarına nasıl bir karşılık verdi? İşte, detaylar…
19 Eki 2022 - 09:33 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.