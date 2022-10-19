- 19 Eki 2022 - 09:33

Seren Serengil Hadise Bombalarını Arka Arkaya Patlatıyor! Reza Zarrab’la Olan Mesajları İfşa Etti! Sözleri Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile ilgili bulunduğu iddialar ile dikkat çeken Seren Serengil, bu kez Hadise’nin iddialar karşısında gerçekleştirdiği açıklamayı hedefine aldı. Hadise’yi bir kez daha eleştiren Seren Serengil, iddialarını büyüttü ve iddialarına şahit olarak birkaç ismi ekledi. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile ilgili bulunduğu iddialar ile dikkat çeken Seren Serengil, bu kez Hadise’nin iddialar karşısında gerçekleştirdiği açıklamayı hedefine aldı. Hadise’yi bir kez daha eleştiren Seren Serengil, iddialarını büyüttü ve iddialarına şahit olarak birkaç ismi ekledi. Hadise’nin Seren Serengil’in o iddialarına ne diyeceği ise, büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Seren Serengil, Hadise ile ilgili ne dedi? Seren Serengil, Hadise’nin açıklamalarına nasıl bir karşılık verdi? İşte, detaylar…

19 Eki 2022 - 09:33 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yıldız Tilbe Sahnede Yıldız Gibi Kaydı! Yaptıklarıyla Dudakları Uçuklattı! Kıyafetini Çıkarırken Tepetaklak Oldu; Anbean Kameralar Çekince… mask
Yıldız Tilbe Sahnede Yıldız Gibi Kaydı! Yaptıklarıyla Dudakları Uçuklattı! Kıyafetini Çıkarırken Tepetaklak Oldu; Anbean Kameralar Çekince…
Seda Sayan’ın Öz Kızı Olarak Tanındı! Solmaz Dekolte İşini Abartınca Sahneden İnmedi! Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!” mask
Seda Sayan’ın Öz Kızı Olarak Tanındı! Solmaz Dekolte İşini Abartınca Sahneden İnmedi! Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!”
İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Halay Çektirecek Haber! 1 Yıldır Evli Olduklarını Açıklamıştı; Son Olay Tüyleri Diken Diken Etti! Survivor Aşıkları… mask
İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Halay Çektirecek Haber! 1 Yıldır Evli Olduklarını Açıklamıştı; Son Olay Tüyleri Diken Diken Etti! Survivor Aşıkları…
Kobra Murat Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kobra Murat Nasıl Ünlü Oldu? Servetiyle Dudakları Uçuklatmıştı, Hikayesi Şok Etti! mask
Kobra Murat Kimdir, Kaç Yaşındadır? Kobra Murat Nasıl Ünlü Oldu? Servetiyle Dudakları Uçuklatmıştı, Hikayesi Şok Etti!
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Körkütük Aşık! Meltem Yılmazkaya'ın Sevgilisi Kadir Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kadir Doğan Kimdir, Aslen Nerelidir? mask
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Körkütük Aşık! Meltem Yılmazkaya'ın Sevgilisi Kadir Doğan Bakın Kaç Yaşındaymış! Görenler Şaştı Kaldı! Kadir Doğan Kimdir, Aslen Nerelidir?
Masterchef Uğur Kardaş Kimdir, Kaç Yaşındadır? Uğur Kardaş Kaçıncı Sezonun Şampiyonu? Uğur Kardaş Evli Mi, Çocuğu Var Mı? mask
Masterchef Uğur Kardaş Kimdir, Kaç Yaşındadır? Uğur Kardaş Kaçıncı Sezonun Şampiyonu? Uğur Kardaş Evli Mi, Çocuğu Var Mı?
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Köy Hayatı Yaşaması Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor? mask
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Köy Hayatı Yaşaması Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor?
Eda Ece Derin Yırtmaçlı Pozuyla Olay Oldu! “Doğan Şu Hallerini Görmesin!” Instagram’ı Yangınlar İçerisinde Bıraktı… Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu! mask
Eda Ece Derin Yırtmaçlı Pozuyla Olay Oldu! “Doğan Şu Hallerini Görmesin!” Instagram’ı Yangınlar İçerisinde Bıraktı… Fiziğiyle Ders Kitaplarına Konu Oldu!
Survivor Barış Murat Yağcı'dan ve Acun Ilıcalı'ya Olay Gönderme! Survivor Döğmesini Karaladı... Gözü Görsün İstemedi! Son Noktayı Öyle Bir Koydu Ki… mask
Survivor Barış Murat Yağcı'dan ve Acun Ilıcalı'ya Olay Gönderme! Survivor Döğmesini Karaladı... Gözü Görsün İstemedi! Son Noktayı Öyle Bir Koydu Ki…
Arka Sokaklar Dizisine Mesut Geri Dönüyor! Yapımcı Kapısını Tıklattı, “Sen Olmadan Olmaz!” Dedi; Maaşının 3 Katını Alacak! Neler Oldu Neler… mask
Arka Sokaklar Dizisine Mesut Geri Dönüyor! Yapımcı Kapısını Tıklattı, “Sen Olmadan Olmaz!” Dedi; Maaşının 3 Katını Alacak! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına… mask
A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına…
Seda Sayan’ın Öz Kızı Olarak Tanındı! Solmaz Dekolte İşini Abartınca Sahneden İnmedi! Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!” mask
Seda Sayan’ın Öz Kızı Olarak Tanındı! Solmaz Dekolte İşini Abartınca Sahneden İnmedi! Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!”
Yıldız Tilbe Sahnede Yıldız Gibi Kaydı! Yaptıklarıyla Dudakları Uçuklattı! Kıyafetini Çıkarırken Tepetaklak Oldu; Anbean Kameralar Çekince… mask
Yıldız Tilbe Sahnede Yıldız Gibi Kaydı! Yaptıklarıyla Dudakları Uçuklattı! Kıyafetini Çıkarırken Tepetaklak Oldu; Anbean Kameralar Çekince…
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gidince Reytingler Düştü! Yapımcı Kara Kara Düşünüyor! Final Kapısı Aralandı; Başrol Sonları Oldu! mask
Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gidince Reytingler Düştü! Yapımcı Kara Kara Düşünüyor! Final Kapısı Aralandı; Başrol Sonları Oldu!
PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat! mask
PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat!
Seren Serengil Hadise Bombalarını Arka Arkaya Patlatıyor! Reza Zarrab’la Olan Mesajları İfşa Etti! Sözleri Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor? mask
Seren Serengil Hadise Bombalarını Arka Arkaya Patlatıyor! Reza Zarrab’la Olan Mesajları İfşa Etti! Sözleri Zangır Zangır Salladı! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL