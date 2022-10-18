- 18 Eki 2022 - 23:17

Seda Sayan’ın Öz Kızı Olarak Tanındı! Solmaz Dekolte İşini Abartınca Sahneden İnmedi! Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!”

Seda Sayan’ın sunduğu evlilik programına katılarak ünlenen, şimdilerde sahnelerde hem şarkı söyleyen hem de oryantal oynayan Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün sahne aldığı bir düğünde yaptığı hareket ile eleştiri oklarını üzerine çekti. Sosyal medyanın yeni linç ismi olan Solmaz Çiros, o hareketinden sonra eleştiri üzerine eleştiri aldı. İşte detaylar...

Seda Sayan’ın sunduğu evlilik programına katılarak ünlenen, şimdilerde sahnelerde hem şarkı söyleyen hem de oryantal oynayan Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün sahne aldığı bir düğünde yaptığı hareket ile eleştiri oklarını üzerine çekti. Sosyal medyanın yeni linç ismi olan Solmaz Çiros, o hareketinden sonra eleştiri üzerine eleştiri aldı. Öte yandan Solmaz Çiros’un o görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarında kısa süreli bir şok etkisi de yarattı! Peki, Solmaz Çiros sahne aldığı düğünde ne yaptı? Solmaz Çiros, neden linç edildi? Solmaz Çiros’un düğündeki hali nasıldı? İşte, detaylar…

Solmaz Çiros'un Olay Dansı İzle

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18 Eki 2022 - 23:17 - Magazin

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Seda Sayan’ın Öz Kızı Olarak Tanındı! Solmaz Dekolte İşini Abartınca Sahneden İnmedi! Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!” mask
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