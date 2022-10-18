Seda Sayan’ın Öz Kızı “Solmaz” Öyle Bir Soldu Ki… Kıvırta Kıvırta Kalça Dansı Yapınca Ortalık Karıştı! “Ablam Bu Ne Hal!” Dekolte İşini Abartıp…

Seda Sayan’ın sunduğu evlilik programına katılarak ünlenen, şimdilerde sahnelerde hem şarkı söyleyen hem de oryantal oynayan Solmaz Çiros, geçtiğimiz gün sahne aldığı bir düğünde yaptığı hareket ile eleştiri oklarını üzerine çekti. Sosyal medyanın yeni linç ismi olan Solmaz Çiros, o hareketinden sonra eleştiri üzerine eleştiri aldı. Öte yandan Solmaz Çiros’un o görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarında kısa süreli bir şok etkisi de yarattı! Peki, Solmaz Çiros sahne aldığı düğünde ne yaptı? Solmaz Çiros, neden linç edildi? Solmaz Çiros’un düğündeki hali nasıldı? İşte, detaylar…

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