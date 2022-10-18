Ankara Özel Halk Otobüslerinde Büyük Kriz! Şoförler Kontak Kapatıp İsyan Ettiler; Son Durum İçler Acısı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…
Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile Tüm Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Kooperatifi Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren Ankara Özel Halk Otobüsleri, bugün itibariyle kontak kapatacaklarını duyurdu. Artan maliyetler karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım ücretine zam yapılmasını talep eden özel halk otobüsü sahibi ve şoförlerine belediye cephesinden yanıt gecikmedi. İşte detaylar...
Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile Tüm Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Kooperatifi Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren Ankara Özel Halk Otobüsleri, bugün itibariyle kontak kapatacaklarını duyurdu. Artan maliyetler karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım ücretine zam yapılmasını talep eden özel halk otobüsü sahibi ve şoförlerine belediye cephesinden yanıt gecikmedi. Peki, Ankara’da neler oluyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi, ÖHO eylemi için ne dedi? Ankara’da kontak kapatma ne kadar sürecek? İşte, detaylar…
18 Eki 2022 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.