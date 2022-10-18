Ankara Özel Halk Otobüslerinde Büyük Kriz! Şoförler Kontak Kapatıp İsyan Ettiler; Son Durum İçler Acısı! Öyle Bir Açıklama Geldi Ki…

Ankara Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası ile Tüm Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) Kooperatifi Birliği’ne bağlı olarak hizmet veren Ankara Özel Halk Otobüsleri, bugün itibariyle kontak kapatacaklarını duyurdu. Artan maliyetler karşısında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden ulaşım ücretine zam yapılmasını talep eden özel halk otobüsü sahibi ve şoförlerine belediye cephesinden yanıt gecikmedi. Peki, Ankara’da neler oluyor? Ankara Büyükşehir Belediyesi, ÖHO eylemi için ne dedi? Ankara’da kontak kapatma ne kadar sürecek? İşte, detaylar…