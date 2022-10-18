Hande Erçel’in Bacak Kasını Görenler Donup Kaldı! “Sanırsın Cristiano Ronaldo” Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! 29 Milyon Mest Oldu, Eridi…

“İçimdeki Yabancı” isimli dizi için görüşmelere başladığı iddia edilen Hande Erçel’in partnerinin ise Burak Deniz olacağı gündeme gelmişti. Burak Deniz ise Hande Erçel’le yeniden bir dizide buluşmayı çok istediğini ifade etmişti. Yakın zamanda yeniden ekranlara geleceği görülen Hande Erçel’in sosyal medya pozları nefesleri kesti.

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