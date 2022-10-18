- 18 Eki 2022 - 16:06 G: 18 Eki 2022 - 16:19

Hande Erçel’in Bacak Kasını Görenler Donup Kaldı! “Sanırsın Cristiano Ronaldo” Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! 29 Milyon Mest Oldu, Eridi…

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımda bacak kasına yer verince; görenler donup kaldı! “Sanırsın Cristiano Ronaldo” yorumlarını alan Hande Erçel, 29 milyonu resmen ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

“İçimdeki Yabancı” isimli dizi için görüşmelere başladığı iddia edilen Hande Erçel’in partnerinin ise Burak Deniz olacağı gündeme gelmişti. Burak Deniz ise Hande Erçel’le yeniden bir dizide buluşmayı çok istediğini ifade etmişti. Yakın zamanda yeniden ekranlara geleceği görülen Hande Erçel’in sosyal medya pozları nefesleri kesti.

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18 Eki 2022 - 16:06 Ankara- Yaşam

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