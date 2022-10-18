A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına…
Yeni haftayı indirimleri ile açan A101 marketlerinin yeni aktüel ürün kataloğu, vatandaşların dikkatini çekecek indirimler ile dolduruldu. Evin temel ihtiyaçlarından meyve ve sebzelere kadar pek çok üründe indirime giden A101 marketleri, yeni indirimlerini tek tek kamuoyu ile paylaştı! İşte detaylar...
Yeni haftayı indirimleri ile açan A101 marketlerinin yeni aktüel ürün kataloğu, vatandaşların dikkatini çekecek indirimler ile dolduruldu. Evin temel ihtiyaçlarından meyve ve sebzelere kadar pek çok üründe indirime giden A101 marketleri, yeni indirimlerini tek tek kamuoyu ile paylaştı! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 18 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu indirimlerinde neler var? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 23:25 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.