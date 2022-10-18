- 18 Eki 2022 - 23:25

A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına…

Yeni haftayı indirimleri ile açan A101 marketlerinin yeni aktüel ürün kataloğu, vatandaşların dikkatini çekecek indirimler ile dolduruldu. Evin temel ihtiyaçlarından meyve ve sebzelere kadar pek çok üründe indirime giden A101 marketleri, yeni indirimlerini tek tek kamuoyu ile paylaştı! İşte detaylar...

Yeni haftayı indirimleri ile açan A101 marketlerinin yeni aktüel ürün kataloğu, vatandaşların dikkatini çekecek indirimler ile dolduruldu. Evin temel ihtiyaçlarından meyve ve sebzelere kadar pek çok üründe indirime giden A101 marketleri, yeni indirimlerini tek tek kamuoyu ile paylaştı! Peki, A101 marketlerinin bu haftaki indirimleri neler? A101 marketleri 18 Ekim 2022 aktüel ürün kataloğu indirimlerinde neler var? İşte, detaylar…

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18 Eki 2022 - 23:25 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı! mask
İlk Uzay Görevi İçin Fiziki Testler Tamamlandı!
Ulusal Staj Programı Başvuruları Başladı... 2023'ten İtibaren Yaz Stajlarına 'Asgari Ücret' Ayarı! mask
Ulusal Staj Programı Başvuruları Başladı... 2023'ten İtibaren Yaz Stajlarına 'Asgari Ücret' Ayarı!
PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat! mask
PTT’den 700 Lira Ödeme Geldi! E-Devlet Üzerinden Başvurular Yapılmaya Başlandı! TC Sonu 2,4,6,8 Olanlar Dikkat!
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
BİM Market İndirimiyle Ortalığı Salladı! Yumurta, Süt, Tavuk, Kaşar Peyniri ve Bezelye, Kuruyemiş, Ayçiçek Yağı Fiyatlar Resmen Düştü! İşte 18 – 21 Ekim Tarihleri Arasında Markete Gelenler… mask
BİM Market İndirimiyle Ortalığı Salladı! Yumurta, Süt, Tavuk, Kaşar Peyniri ve Bezelye, Kuruyemiş, Ayçiçek Yağı Fiyatlar Resmen Düştü! İşte 18 – 21 Ekim Tarihleri Arasında Markete Gelenler…
Öğrencilere Büyük Müjde! Başvuru Yapan Herkes 2 Bin TL Ulaşım Desteği Veriliyor! Cepler Parayla Dolacak! Başvuru Şartları Nedir, Nasıl Yapılır? mask
Öğrencilere Büyük Müjde! Başvuru Yapan Herkes 2 Bin TL Ulaşım Desteği Veriliyor! Cepler Parayla Dolacak! Başvuru Şartları Nedir, Nasıl Yapılır?
Sigara Fiyatlarına Ateş Düşüren Zam! Eller Kollar Titriyor; Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield İçicilerine Kahreden Haber Geldi! mask
Sigara Fiyatlarına Ateş Düşüren Zam! Eller Kollar Titriyor; Marlboro, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield İçicilerine Kahreden Haber Geldi!
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Alkol Fiyatlarına Dev Zam Haberi! Rakı, Votka, Viski, Bira Fiyatları El Yakıyor! Öyle Bir Zam Oranı Verildi Ki, Yok Artık Diyeceksiniz! İşte Güncel Alkol Fiyatları...
TOKİ Kura Çekimi ve Teslim Detayları Belli Oldu Mu? TOKİ 2022 Konutlar Ne Zaman Yapılacak ve Teslim Edilecek? Son Dakika Bilgisi Geldi! Neler Oluyor? mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Yeni Bir Destek Daha! Bundan Sonra O Firmayla Uçanlar Yarı Fiyatına Uçacak! Uçak Bileti Destek Şartlar Tek Tek Açıklandı! mask
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A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına… mask
A101 Market’ten Son Dakika İndirimi Geldi! 18 Ekim Aktüel Ürünleri Duyanlar Sevinçten Havalara Uçuyorlar! Ayçiçek Yağı, Sucuk, Pirinç Fiyatlar Yarı Fiyatına…
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