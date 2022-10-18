Öğrencilerin Yüzünde Güller Açacak! Ulaşım Desteği Hakkında Bilgiler Açıklandı; Cepler Parayla Dolup Taşacak! Başvuru Şartları ve Tarihi Açıklandı…

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve öğrencilerin merak ile araştırmaya başladığı ‘ulaşım desteği’ ile ilgili detaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık adına açıklama gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ulaşım desteğinin şartlarını ve destek ödemelerinin nasıl yapılacağını kamuoyu ile paylaştı. Peki, ulaşım desteği nedir, ne kadar, nasıl alınır? Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…

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