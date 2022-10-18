Öğrencilerin Yüzünde Güller Açacak! Ulaşım Desteği Hakkında Bilgiler Açıklandı; Cepler Parayla Dolup Taşacak! Başvuru Şartları ve Tarihi Açıklandı…
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve öğrencilerin merak ile araştırmaya başladığı ‘ulaşım desteği’ ile ilgili detaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık adına açıklama gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık detayları açıkladı. İşte detaylar...
Geçtiğimiz Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu ve öğrencilerin merak ile araştırmaya başladığı ‘ulaşım desteği’ ile ilgili detaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık adına açıklama gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ulaşım desteğinin şartlarını ve destek ödemelerinin nasıl yapılacağını kamuoyu ile paylaştı. Peki, ulaşım desteği nedir, ne kadar, nasıl alınır? Ulaşım desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 16:06 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.