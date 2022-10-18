İlayda Şeker ve İsmail Balaban’dan Halay Çektirecek Haber! 1 Yıldır Evli Olduklarını Açıklamıştı; Son Olay Tüyleri Diken Diken Etti! Survivor Aşıkları…
Survivor Türkiye 2021 yarışmasının şampiyonu olan ve güreş alanındaki başarılarıyla tanınan İsmail Balaban ile aynı yarışmada yer alan ve yarışa erken veda eden isimlerden biri olan İlayda Şeker arasında başlayan ilişkinin evliliğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ile takip ediliyordu. Bir süredir Survivor Türkiye yarışması izleyicilerinin de merak ettiği bu soru nihayet cevap buldu. İşte detaylar...
Survivor Türkiye 2021 yarışmasının şampiyonu olan ve güreş alanındaki başarılarıyla tanınan İsmail Balaban ile aynı yarışmada yer alan ve yarışa erken veda eden isimlerden biri olan İlayda Şeker arasında başlayan ilişkinin evliliğe dönüşüp dönüşmeyeceği merak ile takip ediliyordu. Bir süredir Survivor Türkiye yarışması izleyicilerinin de merak ettiği bu soru nihayet cevap buldu. İsmail Balaban ile İlayda Şeker çiftinden yeni bir haber geldi! Peki, İsmail Balaban ile İlayda Şeker evleniyor mu? İsmail Balaban ile İlayda Şeker ne zaman evleniyor? İsmail Balaban ile İlayda Şeker düğün ne zaman? İşte, detaylar…
18 Eki 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.