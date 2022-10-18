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18 Eki 2022 - 16:07

Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil Sütyensiz Kıyafetiyle Kameraya Eğilince… “Baban Senin Yüzünden Kalp Hastası Olacak!” Dekoltede Yine Sınır Tanımadı!

Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızlarından biri olan Yasmin Erbil, sütyensiz pozlarıyla kameraya eğilince olanlar oldu. “Baban senin yüzünden kalp hastası olacak” yorumlarını alan Yasmin Erbil, dekoltede sınır tanımadı. Güzelliğiyle başları döndüren Yasmin Erbil’in bu hallerine hayranları tam not verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…