Mehmet Ali Erbil’in Kızı Yasmin Erbil'in Sütyensiz Kıyafeti Olay Oldu! Kameraya Eğilince… “Baban Senin Yüzünden Kalp Hastası Olacak!” Dekoltede Yine Sınır Tanımadı!
Türkiye’nin en sevilen isimlerinden biri olan Mehmet Ali Erbil’in kızlarından biri olan Yasmin Erbil, sütyensiz pozlarıyla kameraya eğilince olanlar oldu. “Baban senin yüzünden kalp hastası olacak” yorumlarını alan Yasmin Erbil, dekoltede sınır tanımadı. Güzelliğiyle başları döndüren Yasmin Erbil’in bu hallerine hayranları tam not verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yasak Elma dizisinde Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan’a hayat veren Yasmin Erbil, dizide çok kısa bir süre kalmıştı. İlk kez oyunculuk deneyimini Yasak Elma dizisinde gösteren Yasmin Erbil, sevenlerinden tam not almıştı. Diziden çıktıktan sonra kafa tatili yapmaya giden güzeller güzeli oyuncu Yasmin Erbil’in son paylaşımı nefesleri kesti. Sütyen giymeden kameralara eğilince olanlar oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.