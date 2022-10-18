Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gidince Her Şey Bitti! Final Kapısı Aralandı; Yapımcının Hatası Sonları Oldu!
Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonuna geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Pek çok iddialı ismine yeni sezonunda veda eden Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda en çok Şevket Çoruh’un vedasıyla seyircisini sarstı. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasından sonra reytinglerde güç kaybettiği görülen Arka Sokaklar dizisinden son detaylar haberimizde...
Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonuna geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Pek çok iddialı ismine yeni sezonunda veda eden Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda en çok Şevket Çoruh’un vedasıyla seyircisini sarstı. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasından sonra reytinglerde güç kaybettiği görülen Arka Sokaklar dizisinin reyting sonuçları, herkesi şaşırtacak türden geldi! Peki, Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? Arka Sokaklar dizisi 14 Ekim 2022 Cuma reyting? İşte, detaylar…
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18 Eki 2022 - 16:08 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.