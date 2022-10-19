Arka Sokaklar Dizisinden Mesut Gidince Reytingler Düştü! Yapımcı Kara Kara Düşünüyor! Final Kapısı Aralandı; Başrol Sonları Oldu!

Ekranların iddialı yapımlarından biri olan Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonuna geçtiğimiz hafta itibariyle başladı. Pek çok iddialı ismine yeni sezonunda veda eden Arka Sokaklar dizisi, yeni sezonda en çok Şevket Çoruh’un vedasıyla seyircisini sarstı. Mesut Komiser’e hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılmasından sonra reytinglerde güç kaybettiği görülen Arka Sokaklar dizisinin reyting sonuçları, herkesi şaşırtacak türden geldi! Peki, Arka Sokaklar dizisi bitiyor mu? Arka Sokaklar dizisi 14 Ekim 2022 Cuma reyting? İşte, detaylar…

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