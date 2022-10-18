Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Annesini Yıktı Geçti! Baba Evinden Ayrılışı Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Akılsız Fikirsiz!” Karnındaki Çocuğuyla…
Kanal D ekranlarının fenomen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te işler iyice sarpa sarıyor. Türkan’ın annesini yıkıp geçmesi, sosyal medyada yankı uyandırdı. Baba evinden ayrılışı, sinir krizlerine neden oldu. “Akılsız fikirsiz Türkan” yorumlarını alan Türkan karakteri, karnındaki çocuğuyla öyle bir şey yaptı ki…
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarının yıldızı haline gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Türkan, Somer ve Mine gerçeğini sonunda öğrenmişti. Seyircilerin heyecanla beklediği bu olaydan sonra Somer’in sürüm sürüm sürüneceği bekleniyordu ama beklenen olmadı ve Türkan sessizliğini korudu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.