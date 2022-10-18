Üç Kız Kardeş Dizisinde Türkan Seyirciyi Sinir Etti! Baba Evinden Ayrılışı Sinir Krizlerine Neden Oldu! “Akılsız Fikirsiz!” Karnındaki Çocuğuyla…

Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, Veda Yurtsever, İclal Aydın ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarının yıldızı haline gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş’te Türkan, Somer ve Mine gerçeğini sonunda öğrenmişti. Seyircilerin heyecanla beklediği bu olaydan sonra Somer’in sürüm sürüm sürüneceği bekleniyordu ama beklenen olmadı ve Türkan sessizliğini korudu. Peki, neler oluyor?

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