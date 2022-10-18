- 18 Eki 2022 - 23:01

Arka Sokaklar Dizisine Mesut Geri Dönüyor! Yapımcı Kapısını Tıklattı, “Sen Olmadan Olmaz!” Dedi; Maaşının 3 Katını Alacak! Neler Oldu Neler…

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla milyonları ekranlara kilitlenmişti. Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılması yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Yapımcı, Mesut karakteri olmadan diziye devam edilemeyeceğini anlayınca; “Sen olmadan olmaz” dedi ve kapısını tıklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar, 17. sezonuyla Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Yıllardır ekranlarda olan yapımın, ilk bölümünden beri yer alan ve Mesut Komiser olarak bilinen Şevket Çoruh’un vedası ise yürekleri sızlatmıştı. Şimdiyse diziye yeniden Şevket Çoruh’un geleceği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 23:01 Ankara- Yaşam

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