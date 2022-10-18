Arka Sokaklar Dizisine Mesut Geri Dönüyor! Yapımcı Kapısını Tıklattı, “Sen Olmadan Olmaz!” Dedi; Maaşının 3 Katını Alacak! Neler Oldu Neler…
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 17. sezonuyla milyonları ekranlara kilitlenmişti. Mesut karakterine hayat veren Şevket Çoruh’un diziden ayrılması yürekleri sızım sızım sızlatmıştı. Yapımcı, Mesut karakteri olmadan diziye devam edilemeyeceğini anlayınca; “Sen olmadan olmaz” dedi ve kapısını tıklattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar, 17. sezonuyla Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Yıllardır ekranlarda olan yapımın, ilk bölümünden beri yer alan ve Mesut Komiser olarak bilinen Şevket Çoruh’un vedası ise yürekleri sızlatmıştı. Şimdiyse diziye yeniden Şevket Çoruh’un geleceği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.