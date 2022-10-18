Arka Sokaklar Dizisine Mesut Yine Geliyor! Yapımcı Kapısını Tıklattı, “Sen Olmadan Olmaz!” Dedi; Maaşının 3 Katını Alacak! Neler Oldu Neler…

Başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Oya Akar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar, 17. sezonuyla Cuma akşamı ekranlara gelmişti. Yıllardır ekranlarda olan yapımın, ilk bölümünden beri yer alan ve Mesut Komiser olarak bilinen Şevket Çoruh’un vedası ise yürekleri sızlatmıştı. Şimdiyse diziye yeniden Şevket Çoruh’un geleceği gündeme geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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