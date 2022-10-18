- 18 Eki 2022 - 16:57 G: 18 Eki 2022 - 17:11

Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!

Tarım Kredi Market yine yaptı yapacağını! Fiyatları indirdikçe indiren market; temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya yaptı! sucuk 27 lira, çay 36 lira, tuvalet kağıdı 122 lira, çamaşır deterjanı 99 liraya ve birçok ürün dip fiyatlardan satışa çıkarıldı! Rafları bomboş bırakacak olan bu Tarım Kredi Market, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Enflasyon oranlarının yükselmesinden kaynaklı olarak artık zam gelmemiş bir ürün kalmamıştı. Marketlerdeki birçok üründe bu zam furyasına katılanlardan olmuştu. Marketler ise bu zamlardan müşterilerinin etkilenmemesini istediği için dönem dönem indirimler yapıyordu. Tarım Kredi Market’in son indirimi ise müşterilerin yüzlerini güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Eki 2022 - 16:57 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak… mask
A101 Market İndirimin En Alasını Yaptı! Ayçiçek Yağı, Çay, Sucuk, Tereyağı, Peynir… Fiyatlar Diplerde; Yetişen Ucuza Alışveriş Yapıyor! Raflar Bomboş Kalacak…
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor… mask
Tarım Kredi Market Cumartesine Özel Dev İndirimini Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Zeytin, Un, Süt… Fiyat Etiketleri Yarı Yarıya İndi! Saatler Sonra Bitiyor…
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu! mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemez Oldu! Patates 6 Lira, Tavuk 38 Lira, Toz Şeker 99 Lira, Ayçiçek Yağı 149 Lira… Market Ağzına Kadar Dolu!
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler! mask
BİM Market’ten Hafta sonu İndirim Bayrağını Çekti! Kaşar Peyniri, Tereyağı, Çay, Peynir, Zeytin ve Makarna Fiyatları Yarıya İndi. İşte Fiyatı Düşen Aktüel ürünler!
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler! mask
ŞOK Market Cuma Gününe Özel Büyük Müjdeyi Verdi! Dev İndirim... Yumurta, Salça Ayçiçek Yağı, Un ve Şeker Fiyatları Resmen Düştü! İşte Şok Market’teki İnanılmaz İndirimler!
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü! mask
Tarım Kredi Zincir Marketlere Resti Çekti! Ayçiçek Yağı, Et, Yumurta, Tereyağı, Şeker… Yok Yok! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Un 9 Lira, Pirinç 27 Lira, Tuvalet Kağıda 53 Liraya Düştü!
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz... mask
Carrefoursa Market’ten Tarihi Dev İndirim! Kırmızı Et, Ayçiçek Yağı, Kaşar Peyniri, Bakliyat, Tereyağı, Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Düştü! Dip Fiyatları Kesin Görmelisiniz...
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler! mask
A101 Market’ten İnanılmaz Hafta İçi Özel Kampanyası! Salça, Şeker, Tereyağı, Kaşar Peyniri ve Zeytin Gibi Onlarca Üründe Fiyatlar Resmen Düştü! İşte A101’deki İnanılmaz İndirimler!
A101 Market’te Bomba Hafta Sonu İndirim Furyası! Zeytin, Süt Ürünü Un ve Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Uçurumdan Düştü! Hepsi 10,95 TL, 15,25 TL, 20,25 TL’den Satışa Sunuluyor! mask
A101 Market’te Bomba Hafta Sonu İndirim Furyası! Zeytin, Süt Ürünü Un ve Temizlik Ürünlerinde Fiyatlar Resmen Uçurumdan Düştü! Hepsi 10,95 TL, 15,25 TL, 20,25 TL’den Satışa Sunuluyor!
BİM Market’ten İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Fiyatları Düştü! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı! mask
BİM Market’ten İndirim Rüzgarı! Ayçiçek Yağı, Bakliyat, Bebek Bezi ve Deterjan Fiyatları Düştü! Fiyatlar Resmen Dip Yaptı! Reyonlar Boşalmaya Başladı!
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