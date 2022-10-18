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18 Eki 2022 - 16:57

Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!

Tarım Kredi Market yine yaptı yapacağını! Fiyatları indirdikçe indiren market; temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya yaptı! sucuk 27 lira, çay 36 lira, tuvalet kağıdı 122 lira, çamaşır deterjanı 99 liraya ve birçok ürün dip fiyatlardan satışa çıkarıldı! Rafları bomboş bırakacak olan bu Tarım Kredi Market, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…