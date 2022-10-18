Tarım Kredi Market Fiyatları İndirdikçe İndirdi! Sucuk 27 Lira, Çay 36 Lira, Tuvalet Kağıdı 122 Lira, Çamaşır Deterjanı 99 Lira… Raflar Bomboş Kaldı!
Tarım Kredi Market yine yaptı yapacağını! Fiyatları indirdikçe indiren market; temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya yaptı! sucuk 27 lira, çay 36 lira, tuvalet kağıdı 122 lira, çamaşır deterjanı 99 liraya ve birçok ürün dip fiyatlardan satışa çıkarıldı! Rafları bomboş bırakacak olan bu Tarım Kredi Market, gündemi salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Enflasyon oranlarının yükselmesinden kaynaklı olarak artık zam gelmemiş bir ürün kalmamıştı. Marketlerdeki birçok üründe bu zam furyasına katılanlardan olmuştu. Marketler ise bu zamlardan müşterilerinin etkilenmemesini istediği için dönem dönem indirimler yapıyordu. Tarım Kredi Market’in son indirimi ise müşterilerin yüzlerini güldürdü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.