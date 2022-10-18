Survivor Barış Murat Yağcı'dan ve Acun Ilıcalı'ya Olay Gönderme! Survivor Döğmesini Karaladı... Gözü Görsün İstemedi! Son Noktayı Öyle Bir Koydu Ki…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2020 sezonunda bulunan Barış Murat Yağcı, yarışmadan finalist olarak ayrılmıştı. Yarım kalan hayallerini tamamlamak adına bir yıl bekleyen ve 2022 All Star sezonunda katılan Barış Murat Yağcı, daha yarışmanın ilk bölümünde bomba bir sakatlık yaşamış ve bu durum tüm Survivor hayatını engellemişti. Parkurlarda iyi olmasına engel olan Barış Murat Yağcı, aylarca eski sağlığına dönmek için gün saymıştı. Acun Ilıcalı’yla arasının açık olduğu bilinen Barış Murat Yağcı, asıl bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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