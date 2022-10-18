Survivor Barış Murat Yağcı'dan ve Acun Ilıcalı'ya Olay Gönderme! Survivor Döğmesini Karaladı... Gözü Görsün İstemedi! Son Noktayı Öyle Bir Koydu Ki…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da bulunan Barış Murat Yağcı, Acun Ilıcalı’yla resmen boğaz boğaza geldi. Bir paçavra gibi karalayan Yağcı, artık onu gözü görsün istemedi. Son noktayı koyan Barış Murat Yağcı, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2020 sezonunda bulunan Barış Murat Yağcı, yarışmadan finalist olarak ayrılmıştı. Yarım kalan hayallerini tamamlamak adına bir yıl bekleyen ve 2022 All Star sezonunda katılan Barış Murat Yağcı, daha yarışmanın ilk bölümünde bomba bir sakatlık yaşamış ve bu durum tüm Survivor hayatını engellemişti. Parkurlarda iyi olmasına engel olan Barış Murat Yağcı, aylarca eski sağlığına dönmek için gün saymıştı. Acun Ilıcalı’yla arasının açık olduğu bilinen Barış Murat Yağcı, asıl bombayı patlattı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.