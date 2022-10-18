Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Eki 2022 - 17:57

Masterchef Barış ve Fatma Nur Aşk Mı Yaşıyor? “Bir Kavga, İki Öpücük!” İlan-ı Aşkları Ortalığı Salladı! Nikah Şahitleri Acun Ilıcalı Bile Olabilir…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Barış Demir ve Fatma Nur Uçar arasında bir aşkın başladığı gündeme bomba gibi düştü. “Bir kavga, iki öpücük!” yorumlarına neden olan Barış Demir ve Fatma Nur Uçar’ın evlenecekleri hatta düğün şahidi olaral Acun Ilıcalı’nın bile katılacağına dair yorumlar yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…