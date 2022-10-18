Demet Akalın ve Okan Kurt Çifti Hakkında Bomba İddia! 8 Yaşındaki Kızları Hira Bile Ne Yapacağını Şaşırdı! “Kendine Gel Bacım!” Neler Oluyor?

Popun Kraliçesi olarak bilinen Demet Akalın’ın her hamlesi ayrı bir olay yaratıyor. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yazım ve imla hatalı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, hayranlarını çıldırtacak bir olaya imzasını attı. Kızları Hira’nın bu olaydan sonra ne yapacağı ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında ortaya atılan iddia ne?

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