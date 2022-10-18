Demet Akalın ve Okan Kurt Çifti Hakkında Bomba İddia! 8 Yaşındaki Kızları Hira Bile Ne Yapacağını Şaşırdı! “Kendine Gel Bacım!” Neler Oluyor?
Gündeme bomba gibi düşen bir iddia sonrasında gözler Demet Akalın ve Okan Kurt çiftine çevrildi! 8 yaşındaki kızları Hira Kurt’un bile bu olaylardan sonra ne yapacağını şaşırdığına dair düşünceler dile getirdi. Birçok hayranı ise Demet Akalın’a seslenerek; “Kendine gel bacım! Bu yaştan sonra ne işin olur!” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Popun Kraliçesi olarak bilinen Demet Akalın’ın her hamlesi ayrı bir olay yaratıyor. Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yazım ve imla hatalı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Demet Akalın, hayranlarını çıldırtacak bir olaya imzasını attı. Kızları Hira’nın bu olaydan sonra ne yapacağı ise büyük bir merak konusu oldu! Peki, Demet Akalın ve Okan Kurt hakkında ortaya atılan iddia ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.